Disney Princess बनीं Bigg Boss OTT 3 फेम सना मकबूल, कराया ड्रीमी फोटोशूट

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 01, 2024

टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल 'बिग बॉस ओटीटी 3' की विनर रही थीं.

हाल ही में उन्होंने फोटोशूट करवाया, जिसमें वह ब्लू कलर का गाउन पहनें दिख रही थीं.

इस ऑफ शॉल्डर गाउन के ट्रेल्स बहुत लंबे हैं, जिसमें सना बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हैंय.

इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सना मकबूल के आसपास कबूतर उड़ रहे हैं, जो उनके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है.

इस तस्वीर में सना मकबूल अपने हाथों से कबूतर को छूने की कोशिश कर चुकी हैं.

बता दें कि सना मकबूल कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं, जिनमें 'इस प्यार को क्या नाम दूं' भी शामिल है.

सना मकबूल की यह तस्वीरें आते ही इंटरनेट पर छा गई हैं.

