Disney Princess बनीं Bigg Boss OTT 3 फेम सना मकबूल, कराया ड्रीमी फोटोशूट
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 01, 2024
टीवी एक्ट्रेस सना मकबूल 'बिग बॉस ओटीटी 3' की विनर रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में उन्होंने फोटोशूट करवाया, जिसमें वह ब्लू कलर का गाउन पहनें दिख रही थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ऑफ शॉल्डर गाउन के ट्रेल्स बहुत लंबे हैं, जिसमें सना बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हैंय.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सना मकबूल के आसपास कबूतर उड़ रहे हैं, जो उनके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में सना मकबूल अपने हाथों से कबूतर को छूने की कोशिश कर चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि सना मकबूल कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं, जिनमें 'इस प्यार को क्या नाम दूं' भी शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
सना मकबूल की यह तस्वीरें आते ही इंटरनेट पर छा गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT Release This Week: दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा धमाका जब आएंगी ये सीरीज और मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.