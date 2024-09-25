सामने आई अदनान शेख और आयशा की वेडिंग एलबम

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 25, 2024

बिग बॉस ओटीटी 3 स्टार अदनान शेख कुछ समय पहले ही शादी के बंधन में बंध गए हैं।

Source: Instagram

अदनान शेख की शादी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं।

Source: Instagram

तस्वीरों में अदनान शेख अपनी दुल्हन का घूंघट उठाते नजर आ रहे हैं।

Source: Instagram

शादी के दिन अदनान शेख सफेद रंग की शेरवानी में दिखे।

Source: Instagram

निकाह से पहले अदनान शेख अपना सेहरा सही करते दिखे।

Source: Instagram

फैंस अदनान शेख और आयशा की शादी की बधाई दे रहे हैं।

Source: Instagram

अदनान शेख लगातार फैंस से अपनी दुल्हन का चेहरा छिपा रहे हैं।

Source: Instagram

लोग अदनान शेख को अपनी दुल्हन का चेहरा न दिखाने के लिए ट्रोल कर रहे हैं।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: नहीं देखीं ये 9 फिल्में तो सिनेमा लवर कहलाने के हकदार नहीं हैं आप

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.