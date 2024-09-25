सामने आई अदनान शेख और आयशा की वेडिंग एलबम
Shivani Duksh
Sep 25, 2024
बिग बॉस ओटीटी 3 स्टार अदनान शेख कुछ समय पहले ही शादी के बंधन में बंध गए हैं।
अदनान शेख की शादी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं।
तस्वीरों में अदनान शेख अपनी दुल्हन का घूंघट उठाते नजर आ रहे हैं।
शादी के दिन अदनान शेख सफेद रंग की शेरवानी में दिखे।
निकाह से पहले अदनान शेख अपना सेहरा सही करते दिखे।
फैंस अदनान शेख और आयशा की शादी की बधाई दे रहे हैं।
अदनान शेख लगातार फैंस से अपनी दुल्हन का चेहरा छिपा रहे हैं।
लोग अदनान शेख को अपनी दुल्हन का चेहरा न दिखाने के लिए ट्रोल कर रहे हैं।
