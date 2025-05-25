Bigg Boss OTT का हुआ अंत? सलमान खान के शो ने...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | May 25, 2025

एक तरफ जहां 'बिग बॉस 19' को लेकर लगातार नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तो वहीं दूसरी ओर बिग बॉस के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल शो के ओटीटी फॉर्मेट को अब बंद कर दिया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिग बॉस का ओटीटी वर्जन प्रसारित नहीं होगा.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि अब तक बिग बॉस ओटीटी के 3 सीजन प्रसारित हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जिनमें पहले सीजन में जहां दिव्या अग्रवाल जीती थीं तो वहीं दूसरा सीजन एल्विश यादव और तीसरा सीजन सना मकबूल जीती थीं.

Source: Bollywoodlife.com

बिग बॉस ओटीटी के ये तीनों ही सीजन काफी धमाकेदार रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में अब इन खबरों के सामने आने के बाद फैंस काफी निराश हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि इन खबरों पर अब तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं आया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Sikandar OTT Release: जानें कब-कहां देख सकेंगे सलमान की फिल्म

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.