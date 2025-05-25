Bigg Boss OTT का हुआ अंत? सलमान खान के शो ने...
Pratibha Gaur
| May 25, 2025
एक तरफ जहां 'बिग बॉस 19' को लेकर लगातार नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं.
तो वहीं दूसरी ओर बिग बॉस के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है.
दरअसल शो के ओटीटी फॉर्मेट को अब बंद कर दिया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिग बॉस का ओटीटी वर्जन प्रसारित नहीं होगा.
बता दें कि अब तक बिग बॉस ओटीटी के 3 सीजन प्रसारित हो चुके हैं.
जिनमें पहले सीजन में जहां दिव्या अग्रवाल जीती थीं तो वहीं दूसरा सीजन एल्विश यादव और तीसरा सीजन सना मकबूल जीती थीं.
बिग बॉस ओटीटी के ये तीनों ही सीजन काफी धमाकेदार रहे थे.
ऐसे में अब इन खबरों के सामने आने के बाद फैंस काफी निराश हैं.
हालांकि इन खबरों पर अब तक मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक रिएक्शन नहीं आया है.
