इस गंभीर बीमारी से लड़ रहीं BB OTT विनर सना मकबूल, खुद बताया किन तकलीफों...
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 10, 2025
'बिग बॉस OTT 3' की विनर सना मकबूल हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह के पॉडकास्ट में नजर आईं, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और सेहत से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें शेयर कीं.
उन्होंने खुलासा किया कि वह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और लिवर की बीमारी से जूझ रही हैं.
सना ने बताया कि साल 2020 में उन्हें इस बीमारी का पता चला था. इस डिसऑर्डर में शरीर का इम्यून सिस्टम अपने ही अंगों पर हमला करने लगता है.
उनके केस में यह बीमारी कभी लुपस, कभी किडनी, तो कभी गठिया पर असर डालती है.
उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु को भी मायोसिटिस नाम की बीमारी है, जो मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जबकि जो मुझे है, वो लिवर से जुड़ी है.
सना ने बताया कि उन्हें इस बीमारी से निपटने के लिए स्टेरॉयड और अन्य दवाइयां लेनी पड़ती हैं. यह लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लेकिन यह लिवर पर असर डाल रहा है, इसलिए ज्यादा ध्यान देना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि उनकी हेल्थ में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है, और वह नहीं जानती कि यह बीमारी पूरी तरह ठीक होगी या नहीं, लेकिन वह खुद को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करती हैं.
बीमारी के बावजूद सना मकबूल ने जिस तरह खुद को फिट रखा है, वह काबिले-तारीफ है. उनकी फिटनेस देखकर भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया भी हैरान रह गए और उनकी जमकर तारीफ की.
बता दें, 'बिग बॉस OTT 3' जीतने के बाद सना मकबूल कई म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने अपने दोस्त नेजी के साथ एक म्यूजिक वीडियो 'बमाई' शूट किया है, जो जल्द ही रिलीज होगा.
बीमारी से जूझने के बावजूद सना मकबूल का जज्बा वाकई प्रेरणादायक है. उनकी पॉजिटिव एनर्जी और मेहनत सभी के लिए एक मिसाल है.
