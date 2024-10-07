'बिग बॉस' स्टार टीना दत्ता ने खास अंदाज में दी 'शुभो पंचमी' की बधाई
Oct 07, 2024
टीना दत्ता ने हाल ही में अपनी तस्वीरें शेयर करके सबको चौंका दिया है.
टीना दत्ता तस्वीरो में ट्रेडिशनल बंगाली लुक में नजर आईं.
टीना दत्ता का लुक फैंस को पसंद आ रहा है.
आज टीना दत्ता नवरात्रि के पांचने दिन यानी पंचमी का जश्न मना रही हैं.
टीना दत्ता ने अपने फैंस को इस पोस्ट के जरिए बधाई दी है.
टीना दत्ता को सबकी तरह दुर्गा अष्टमी का इंतजार है.
पोस्ट के जरिए टीना दत्ता ने दुआ की है कि माता का आशीर्वाद सब पर बना रहे.
टीना दत्ता ने फैंस को बताया कि उनको नवरात्रि पर श्रृंगार करना कितना पसंद है.
