'बिग बॉस' की पलटन ने अदनान के संगीत में मचाई धमाचौकड़ी

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 25, 2024

अदनान शेख ने आयशा से शादी से पहले संगीत प्रोग्राम ऑर्गनइज किया।

अदनान शेख के संगीत को शानदार बनाने कई सितारे पहुंचे थे।

इस खास मौके पर 'बिग बॉस ओटीटी 3' के भी कई सितारे नजर आए।

अदनान शेख के संगीत में बिग बॉस ओटीटी 3 विनर सना मकबूल व्हाइट सूट में नजर आईं।

वहीं शिवानी कुमारी ने पर्पल लहंगे में अपना जलवा बिखेरा।

अदनान शेख के संगीत में उनके दोस्त विशाल पांडे भी शामिल हुए थे।

'बिग बॉस ओटीटी' मराठी के कंटेस्टेंट अरबाज पटेल भी अपने दोस्त के संगीत का हिस्सा बने।

'बिग बॉस 15' में नजर आ चुके उमर रियाज भी इस समारोह का हिस्सा थे।

अदनान की यूट्यूब टीम 07 भी उनके जश्न में शामिल होने पहुंची।

