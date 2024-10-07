बिग बॅास हाउस में फीमेल कंटेस्टेंट का रहा दबदबा, लें गईं ट्रॅाफी
| Oct 07, 2024
इन फीमेल कंटेस्टेंट ने बिग बॉस की ट्रॉफी जीत कर सबको हैरान कर दिया था.
श्वेता तिवारी बिग बॉस की पहली फीमेल कंटेस्टेंट विनर बनी थी.
जूही परमार ने अपने सरल व्यवहार से भी सीजन 5 में बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की थी.
कोमोलिका उर्फ उर्वशी ढोलकिया लकिया सभी कंटेस्टेंट को अपने तेज़- तर्रार अंदाज से हरा कर ट्रॉफी लिफ्ट की थी.
'बिग बॉस के सीजन 7' में गौहर खान सभी कंटेस्टेंट पर भारी पड़ गई थीं गौहर खान सीजन की विनर भी बनी थीं.
'बिग बॉस सीजन 12' में दीपिका कक्कड़ ने अपने साथी कंटेस्टेंट को हरा कर ट्रॉफी अपने नाम की थी.
रुबीना दिलैक ने अपने धाकड़ अंदाज से राहुल वैद्य के हाथ से ले गईं थी. और सीजन 14 की विनर बनी थी.
अपने चुलबुले अंदाज से हिना खान को हरा कर शिल्पा शिंदे ने खुद को ट्रॉफी का हकदार सबित किया था.
'बिग बॉस के सीजन 15' तेजस्वी प्रकाश ने अपने स्टाइलिश अंदाज से फैंस को खूब एंटरटेन किया था. तेजस्वी प्रकाश सीजन की विनर भी रहीं थीं.
बिग बॉस के हर सीजन में फीमेल कंटेस्टेंट धमाकेदार परफॉर्मेंस देती रहीं हैं. ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी कोई फीमेल कंटेस्टेंट विनर बनेगी या नहीं.?
