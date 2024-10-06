इन कंटेस्टेंट के आते ही 'बिग बॅास' की TRP में आया था उछाल

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 06, 2024

Bigg Boss: इन कंटेस्टेंट के आते ही बिग बॅास की TRP में आया था उछाल

Source: Bollywoodlife.com

इन 10 कंटेस्टेंट ने आते ही बिग बॉस के घर में धमाल मचा दिया था.

फिल्म 'आशिकी' फेम राहुल रॉय 90's में काफी फेमस थे. बिग बॉस में उनकी एंट्री से शो की TRP में उछाल आया था.

सीरियल 'कुमकुम' फेम जूही परमार भी अपने साथ एक बड़ी ऑडियंस लाईं थी.

गौहर खान ने सीजन 7 में काफी धूम मचा दी थी. गौहर सीजन की विनर भी रहीं थीं.

टीवी एक्टर गौतम गुलाटी के बिग बॉस हाउस में एंट्री करते ही TRP में खूब उछाल आया था.

'एमटीवी रोडीज' के विनर प्रिंस नरुला और युविका चौधरी की जोड़ी ने भी TRP को खूब बढ़ाया था.

सीजन 10 में मनवीर गुर्जर के देसी अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया था.

'भाभी जी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी के नाम से फेमस शिल्पा शिंदे ने भी TRP बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी थी.

'ससुराल सिमर का' शो फेम दीपिका कक्कड़ के आने से व्यूज में काफी उछाल आया था.

सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की क्यूट जोड़ी ने सीजन 13 को हिट कर दिया था.

कोमोलिका उर्फ उर्वशी ढोलकिया ने अपने अनोखे अंदाज से शो को खूब TRP दिलाई थी.

