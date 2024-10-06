इन कंटेस्टेंट के आते ही 'बिग बॅास' की TRP में आया था उछाल
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 06, 2024
Bigg Boss: इन कंटेस्टेंट के आते ही बिग बॅास की TRP में आया था उछाल
Source:
Bollywoodlife.com
इन 10 कंटेस्टेंट ने आते ही बिग बॉस के घर में धमाल मचा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'आशिकी' फेम राहुल रॉय 90's में काफी फेमस थे. बिग बॉस में उनकी एंट्री से शो की TRP में उछाल आया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सीरियल 'कुमकुम' फेम जूही परमार भी अपने साथ एक बड़ी ऑडियंस लाईं थी.
Source:
Bollywoodlife.com
गौहर खान ने सीजन 7 में काफी धूम मचा दी थी. गौहर सीजन की विनर भी रहीं थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्टर गौतम गुलाटी के बिग बॉस हाउस में एंट्री करते ही TRP में खूब उछाल आया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'एमटीवी रोडीज' के विनर प्रिंस नरुला और युविका चौधरी की जोड़ी ने भी TRP को खूब बढ़ाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सीजन 10 में मनवीर गुर्जर के देसी अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'भाभी जी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी के नाम से फेमस शिल्पा शिंदे ने भी TRP बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
'ससुराल सिमर का' शो फेम दीपिका कक्कड़ के आने से व्यूज में काफी उछाल आया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की क्यूट जोड़ी ने सीजन 13 को हिट कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
कोमोलिका उर्फ उर्वशी ढोलकिया ने अपने अनोखे अंदाज से शो को खूब TRP दिलाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: टीवी की 'जोधा' का ये अंदाज देख धड़क जाएगा फैंस का दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.