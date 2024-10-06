इन कंटेस्टेंट को जाना पड़ा बिग बॅास से बाहर, घर में यूं हुई थी रीएंट्री
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 06, 2024
इन कंटेस्टेंट को जाना पड़ा था बिग बॅास हाउस से बाहर, हुई थी रीएंट्री
Source:
Bollywoodlife.com
इन 9 कंटेस्टेंट को रिएलिटि शो बिग बॅास हाउस से बाहर कर दिया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॅास सीजन 7' में कुशाल टंडन को तनीषा मुखर्जी के साथ खराब तरीके से पेश आने के लिए बाहर कर दिया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॅास 13' में देवोलीना को चोट लगने की वजह से बाहर जाना पड़ा था, हालांकि फिर वो बिग बॅास हाउस में री एंटर भी हुईं थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंगर राहुल वैद्य को बिग बॅास हाउस से बाहर कर दिया गया था. मगर रीएंट्री के बाद रुबीना दिलैक के साथ उनका कड़ा मुकाबला हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॅास 16' में अर्चना को अपने गलत व्यवहार के लिए बाहर निकाला गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
रिएलिटि शो 'बिग बॅास 16' में ही अब्दू रोजिक शो से एलिमिनेट हो गए थे. मगर अब्दू ने भी री एंट्री मारी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सीजन 14 में निक्की तंबोली ने भी बाहर जा कर फिर से बिग बॅास हाउस में एंटर किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॅास के सुपरहिट रहे सीजन 13 में रशमी देसाई को भी बाहर बिग बॅास हाउस से जाना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
पिछले 'बिग बॅास सीजन 17' में अभिषेक कुमार को समर्थ जुरेल से बदतमीजी के लिए बाहर कर दिया गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सीजन 16 में टीना दत्ता भी एलिमिनेट हो गईं थीं, लेकिन घर में उनकी री एंट्री हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में देखना होगा कि क्या बिग बॅास के सीजन 18 में भी नियमों का पालन न करने वाले कंटेस्टेंट को री एंट्री मिलेगी या नहीं?
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कंटेस्टेंट नहीं बल्कि गेस्ट बनकर 'बिग बॉस 18' में एंट्री लेंगी निया शर्मा!
अगली वेब स्टोरी देखें.