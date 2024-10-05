Bigg Boss में अपना जलवा बिखेर चुके हैं ये 9 भोजपुरी सितारे
Ankita Kumari
| Oct 05, 2024
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह 'बिग बॉस' ओटीटी सीजन 1 का हिस्सा थीं.
भोजपुरी एक्टर रवि किशन 'बिग बॉस' के पहले सीजन में धमाल मचा चुके हैं.
एक्ट्रेस मोनालिसा 'बिग बॉस' सीजन 10 को हिस्सा रही हैं.
एक्टर खेसारी लाल यादव 'बिग बॉस' सीजन 13 का हिस्सा रह चुके हैं.
भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी 'बिग बॉस' सीजन 4 में नजर आए थे.
संभावना सेठ ने 'बिग बॉस' के दूसरे सीजन में जोरदार एंट्री मारी थी.
दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ 'बिग बॉस' सीजन 6 का हिस्सा रहे हैं.
मोनालिसा के पति विक्रांत सिंह 'बिग बॉस 10' का हिस्सा थे.
इस लिस्ट में एक्ट्रेस राखी सावंत का नाम भी शुमार है.
