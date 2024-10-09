करोड़ों में खेलते हैं 'बिग बॉस' के ये 9 कंटेस्टेंट्स
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 09, 2024
मॉडल और एक्टर असीम रियाज करोड़ों में कमाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन जाने-माने बिजनेसमैन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'ये रिश्ता क्या कहलाता हैं' फेम हिना खान टीवी इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस ओटीटी 2' के विनर एल्विश यादव की गिनती सबसे अमीर यूट्यूबर्स में होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 18' फेम शिल्पा शिरोडकर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' कंटेस्टेंट करण कुंद्रा भी बहुत अमीर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 4' के कंटेस्टेंट दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली बहुत अमीर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस 14' की विनर रुबीना दिलैक करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बिग बॉस ओटीटी 3' के कंटेस्टेंट अरमान मलिक महीने में लाखों रुपये की कमाई करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: आंखें इतनी खूबसूरत कि कोई भी फिदा हो जाए, इस एक्ट्रेस की मुसीबतों में रही जिंदगी
अगली वेब स्टोरी देखें.