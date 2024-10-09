एमटीवी रोडीज XX में एल्विश यादव की एंट्री, अब हिलेगा सिस्टम

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 09, 2024

मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की एमटीवी रोडीज XX में एंट्री हो गई है.

Source: Bollywoodlife.com

एल्विश इस शो में चौथे गैंग लीडर बनकर एंट्री लेने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एमटीवी रोडीज XX के मेकर्स ने एल्विश यादव का पहला प्रोमो शेयर किया है

Source: Bollywoodlife.com

इस प्रोमो में एल्विश यादव खुद को गैंग लीडर के रूप में इंट्रोड्यूज कर रहे हैं

Source: Bollywoodlife.com

वीडियो में एल्विश यादव बोल रहे हैं कि उनकी गैंग अब सिस्टम हैंग कर देंगी

Source: Bollywoodlife.com

मेकर्स ने प्रोमो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'राव साहब का सिक्का अब हर शहर में बजेगा और सिस्टम होगा रुको!'

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि एल्विश यादव रोडीज से पहले बिग बॉस ओटीटी 2 में नजर आ चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस रियलिटी शो के वह विनर रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

एल्विश बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के बाद लगातार विवादों में रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

उनका नाम करोड़ों की धोखाधड़ी और सांप के जहर वाले केस में आ चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शादी में दिखना है ग्लैमरस, ट्राई करें आलिया भट्ट के ये आउटफिट्स

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.