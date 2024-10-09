एमटीवी रोडीज XX में एल्विश यादव की एंट्री, अब हिलेगा सिस्टम
Kavita
| Oct 09, 2024
मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की एमटीवी रोडीज XX में एंट्री हो गई है.
एल्विश इस शो में चौथे गैंग लीडर बनकर एंट्री लेने वाले हैं.
एमटीवी रोडीज XX के मेकर्स ने एल्विश यादव का पहला प्रोमो शेयर किया है
इस प्रोमो में एल्विश यादव खुद को गैंग लीडर के रूप में इंट्रोड्यूज कर रहे हैं
वीडियो में एल्विश यादव बोल रहे हैं कि उनकी गैंग अब सिस्टम हैंग कर देंगी
मेकर्स ने प्रोमो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'राव साहब का सिक्का अब हर शहर में बजेगा और सिस्टम होगा रुको!'
बता दें कि एल्विश यादव रोडीज से पहले बिग बॉस ओटीटी 2 में नजर आ चुके हैं.
इस रियलिटी शो के वह विनर रहे थे.
एल्विश बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के बाद लगातार विवादों में रहे थे.
उनका नाम करोड़ों की धोखाधड़ी और सांप के जहर वाले केस में आ चुका है.
