बिग बॉस 18 और 13 में सिर्फ ट्रॉफी सेम नहीं, दोनों सीजन के विनर में ये बात है कॉमन

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 19, 2025

'बिग बॉस 18' को करणवीर मेहरा ने अपने नाम कर लिया है. वह विवियन डीसेना को पीछे छोड़ते हुए शो के विनर बने हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान ने करणवीर मेहरा को 'बिग बॉस 18' की ट्रॉफी दी. गौरतलब है कि इस सीजन की ट्रॉफी की पहली झलक सामने आते ही ये चर्चा में आ गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

'बिग बॉस 18' की ट्रॉफी को लेकर कहा जा रहा था कि ये 'बिग बॉस 13' के जैसी है. 'बिग बॉस 13' में विनर सिद्धार्थ शुक्ला को भी कुछ इसी तरह की ट्रॉफी दी गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'बिग बॉस 18' और 'बिग बॉस 13' की सिर्फ ट्रॉफी ही मैच नहीं करती हैं. बल्कि दोनों के सीजन के विनर में एक कॉमन बात है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, 'बिग बॉस 18' जीतने वाले करणवीर मेहरा स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 14' के विनर बने थे.

Source: Bollywoodlife.com

करणवीर मेहरा के अलावा 'बिग बॉस 13' के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ने भी 'खतरों के खिलाड़ी' का सीजन 7 अपने नाम किया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस तरह से 'बिग बॉस 18' और 'बिग बॉस 13' के विनर्स में ये कॉमन बात है कि दोनों ने 'खतरों के खिलाड़ी' भी जीता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT Release This Week: इस वीक होगा एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज होंगी ये सीरीज और मूवीज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.