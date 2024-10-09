बिग बॅास मराठी 5 खत्म होते ही अरबाज पटेल के घर जा पहुंची निक्की तंबोली
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 09, 2024
टीवी एक्ट्रेस निक्की तंबोली बिग बॅास हिंदी के बाद मराठी में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली बिग बॅास मराठी में फाइनल तक पहुंची थी. मगर ट्रॉफी उनके हाथ नहीं लगी.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस मराठी में निक्की तंबोली की कंटेस्टेंट अरबाज खान के साथ अच्छी दोस्ती रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली और अरबाज खान एक दूसरे को शो के अंदर ही रोमांटिक अंदाज में देखा गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस मराठी 5 के खत्म होते ही निक्की तंबोली अरबाज के घर उनसे मिलने चली गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली ने अपने इंस्टाग्राम पर अरबाज खान के साथ एक फोटो भी पोस्ट कि है
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल उस फोटो में निक्की तंबोली ने कैप्शन में हैंड हार्ट इमोजी भी लगाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली के इस फोटो को देखकर फैंस पूछने लगे कि क्या वो और अरबाज पटेल रीयल लाइफ में डेट कर रहें है.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली बिग बॉस मराठी के साथ हिंदी में भी काफी फेमस हुई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
निक्की तंबोली बिग बॅास हिंदी के बाद रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला के साथ अक्सर पार्टी करती दिखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इस बात का मातम मना रहे हैं 'अनुपमा' के फैंस, कर डाली ये भविष्यवाणी
अगली वेब स्टोरी देखें.