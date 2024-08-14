देवी के हेयस्टाइल पर पानी की तरह पैसा बहाती हैं बिपाशा, आप भी लीजिए टिप्स

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 14, 2024

आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड अदाकारा बिपाशा बसु अपनी बेटी देवी के हेयरस्टाइल का काफी ख्याल रखती हैं।

Source: Instagram

देवी हर ड्रेस के साथ मैचिंग क्लिप लगाती हैं।

Source: Instagram

फैंस का रहना है कि बिपाशा ने अपनी बेटी के लिए हेयरस्टाइलिस्ट रखा हुआ है।

Source: Instagram

आज तक किसी स्टारकिड के बाल इतने खूबसूरत नहीं लगे हैं।

Source: Instagram

देवी घर में भी टिप टॉप होकर रहती हैं।

Source: Instagram

बाल बंधने की वजह से देवी का लुक और निखर जाता है।

Source: Instagram

अब देवी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

Source: Instagram

फैंस भी देवी से हेयरस्टाइल करने के टिप्स ले सकते हैं।

Source: Instagram

