देवी के हेयस्टाइल पर पानी की तरह पैसा बहाती हैं बिपाशा, आप भी लीजिए टिप्स
Shivani Duksh
| Aug 14, 2024
आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड अदाकारा बिपाशा बसु अपनी बेटी देवी के हेयरस्टाइल का काफी ख्याल रखती हैं।
देवी हर ड्रेस के साथ मैचिंग क्लिप लगाती हैं।
फैंस का रहना है कि बिपाशा ने अपनी बेटी के लिए हेयरस्टाइलिस्ट रखा हुआ है।
आज तक किसी स्टारकिड के बाल इतने खूबसूरत नहीं लगे हैं।
देवी घर में भी टिप टॉप होकर रहती हैं।
बाल बंधने की वजह से देवी का लुक और निखर जाता है।
अब देवी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
फैंस भी देवी से हेयरस्टाइल करने के टिप्स ले सकते हैं।
