लिप जॉब से लेकर पति से तलाक तक, रुबीना दिलैक के विवाद उड़ा देंगे होश
Kavita
| Aug 26, 2024
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक आज जन्माष्टमी के मौके पर 35 साल की हो गई हैं।
रुबीना टीवी इंडस्ट्री की धाकड़ एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनके नाम पर कुछ विवाद भी हैं।
प्रेग्नेंसी की दौरान रुबीना दिलैक पर आरोप लगा था कि उन्होंने लिप-जॉब और चीक्स पर ट्रीटमेंट करवाया है।
रुबीना दिलैक ने खुद बताया था कि ट्रोलिंग इतनी बड़ गई थी कि उन्हें कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा था।
बिग बॉस 14 में रुबीना दिलैक बॉडी शेमिंग का शिकार हुई थीं।
रुबीना दिलैक ने बिग बॉस 14 में पति अभिनव संग चल रही अनबन का खुलासा किया था।
एक्ट्रेस ने बताया था कि वह और अभिनव तलाक का सोच रहे थे।
हालांकि, बिग बॉस में आकर दोनों ने ही अपना रिश्ता ठीक किया था।
प्रेग्नेंसी के दौरान रुबीना ने रिवीलिंग ड्रेस में फोटोशूट करवाया था, जिस पर वह ट्रोल हुई थीं।
रुबीना दिलैक ने खुलासा किया था कि उनके साथ 16 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है।
