सिडनी पहुंच नेहा कक्कड़ ने करवाया फोटोशूट, कहा, 'हद क्यूट हो तुम'
Garima Singh
| Mar 05, 2025
बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर नेहा कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में नेहा कक्कड़ की मस्ती देखते ही बन रही है.
वहीं नेहा कक्कड़ की इन तस्वीरों पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं.
बता दें कि नेहा कक्कड़ इस वक्त सिडनी में हैं.
अपने नए फोटोशूट की झलक दिखाते हुए नेहा कक्कड़ ने कैप्शन में लिखा है, 'नेक्स्ट स्टॉप ऑस्ट्रेलिया.'
नेहा कक्कड़ की इन तस्वीरों पर अब तक 1 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.
बता दें कि नेहा कक्कड़ की इन नई तस्वीरों पर लोग 'क्यूटनेस ओवरलोडेड' और 'सबसे प्यारी' जैसे कमेंट कर रहे हैं.
