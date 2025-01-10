'इस वजह से गई प्रत्युषा बनर्जी की जान...' सालों बाद बॉयफ्रेंड राहुल राज ने किया बड़ा खुलासा
Pratibha Gaur
| Jan 10, 2025
'बालिका वधु' फेम प्रत्युषा बनर्जी ने साल 2016 में सुसाइड कर लिया था, इस खबर से हर कोई शॉक्ड था.
मामले में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को गिरफ्तार किया गया था और एक्टर को काफी समय तक जेल में रहना पड़ा.
वहीं अब हाल ही में राहुल राज सिंह ने प्रत्युषा के सुसाइड को लेकर बड़ा खुलासा किया है.
राहुल राज ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब प्रत्युषा को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब वह जिंदा थी.
उन्होंने कहा, 'उस वक्त प्रत्युषा सांस ले रही थी लेकिन फॉर्मैलिटीज और प्रॉसिजर के चक्कर में उसकी जान चली गई.'
उन्होंने कहा, 'फॉर्मैलिटीज इतनी लंबी थी कि उसे भर्ती करने में नॉर्मल से ज्यादा वक्त लगा था.'
राहुल ने कहा, 'इसके बाद उसकी मौत हो गई.' केवल इतना ही नहीं राहुल राज ने एक्ट्रेस काम्या पंजाबी पर भी गंभीर आरोप लगाए.
बता दें कि एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी के निधन को लेकर बाद में ये यह कहा गया था कि उन्होंने डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया है.
जिसके बाद एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया था.
