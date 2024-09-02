6 साल बाद लौटने के लिए तैयार हैं C.I.D के कलाकार
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 02, 2024
टीवी के सबसे पसंदीदा शो में से एक सीआईडी फिर से लौटने वाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आइकॉनिक शो सीआईडी 6 साल बाद अपने नए सीजन के साथ वापसी करेगा।
Source:
Bollywoodlife.com
सीआईडी इस साल नवंबर दिसंबर में सोनी टीवी पर शुरू हो सकता है।
Source:
Bollywoodlife.com
सीआईडी के नए सीजन में सभी पुराने किरदार नजर आने वाले हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सीआईडी के सीजन 2 में कुछ नए चेहरे भी दिख सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, सीआईडी के चहेते एसीपी प्रद्युम्न उर्फ शिवाजी साटम लीड रोल में नजर आ सकते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस आदित्य श्रीवास्तव को भी सीआईडी के नए सीजन में देखना चाहते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं दयानंद शेट्टी को लोग सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर दया के रोल में वापस से देखना चाहते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 9 फिल्मों में सलमान खान ने खूब किया रोमांस
अगली वेब स्टोरी देखें.