6 साल बाद लौटने के लिए तैयार हैं C.I.D के कलाकार

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 02, 2024

टीवी के सबसे पसंदीदा शो में से एक सीआईडी फिर से लौटने वाला है।

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आइकॉनिक शो सीआईडी 6 साल बाद अपने नए सीजन के साथ वापसी करेगा।

Source: Bollywoodlife.com

सीआईडी इस साल नवंबर दिसंबर में सोनी टीवी पर शुरू हो सकता है।

Source: Bollywoodlife.com

सीआईडी के नए सीजन में सभी पुराने किरदार नजर आने वाले हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सीआईडी के सीजन 2 में कुछ नए चेहरे भी दिख सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फैंस मेकर्स द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, सीआईडी के चहेते एसीपी प्रद्युम्न उर्फ शिवाजी साटम लीड रोल में नजर आ सकते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

फैंस आदित्य श्रीवास्तव को भी सीआईडी के नए सीजन में देखना चाहते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

वहीं दयानंद शेट्टी को लोग सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर दया के रोल में वापस से देखना चाहते हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इन 9 फिल्मों में सलमान खान ने खूब किया रोमांस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.