Celebrity MasterChef के सेट पर फूट-फूटकर रोईं Dipika Kakar, हो गईं ट्रोल
Shivani Duksh
| Jan 06, 2025
सोशल मीडिया पर दीपिका कक्कड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रोती नजर आ रही हैं.
जल्द ही दीपिका कक्कड़ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में नजर आने वाली हैं. इन दिनों दीपिका कक्कड़ इस शो की शूटिंग कर रही हैं.
दीपिका कक्कड़ के सेट पर बात करते हुए दीपिका कक्कड़ काफी इमोशनल हो गईं.
दीपिका कक्कड़ ने कहा कि वो देशभर की उन महिलाओं को टीवी पर रिप्रजेंट कर रही हैं जो घर में खाना बनाती हैं.
वायरल हो रहे वीडियो में दीपिका कक्कड़ ने कहा कि लोग किचेन में काम करने वाली महिलाओं को कुछ नहीं समझते.
इन महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए ही दीपिका कक्कड़ ने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में एंट्री की है.
गौरतलब है कि दीपिका कक्कड़ असल जिंदगी में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं.
दीपिका कक्कड़ अपने यूट्यूब चैनल पर अक्सर फैंस को अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखाती हैं.
