Celebrity MasterChef के कंटेस्टेंट्स का फराह खान संग धमाकेदार डांस, सभी ने...
Shashikant Mishra
| Jan 31, 2025
कुकिंग बेस्ड रियलिटी शो 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' पर बीते सोमवार से आ रहा है. इस शो में अधितकर टीवी स्टार्स बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं.
'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' के कंटेस्टेंट ने हाल ही में धमाकेदार डांस किया था. हम इसके फोटोज दिखा रहे हैं जो आपका दिल जीत लेंगे.
शो की होस्ट फराह खान ने सभी कंटेस्टेंट के साथ जबरदस्त डांस किया है. फराह खान का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
तेजस्वी प्रकाश और दीपिका कक्कड़ एक साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करते हुई दिखाई दीं.
गौरव खन्ना ने मिस्टर फैजू के साथ डांस किया. इस तरह से सभी ने एक से बढ़कर स्टेप करते हुए फैंस का ध्यान खींचा है.
'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' सोनी टीवी पर सोमवार से शुक्रवार से रात 8 बजे से आ रहा है.
कुकिंग शो में जहां होस्ट फराह खान हैं. वहीं, रणवीर बरार और विकास खन्ना जज की भूमिका में हैं.
