Celebrity Masterchef को मिले टॉप 5 फाइनलिस्ट, नाम जानकर लगेगा शॉक
Pratibha Gaur
| Mar 01, 2025
सोनी टीवी के फेमस कुकिंग शो 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' का जल्द ही ग्रैंड फिनाले होने वाला है.
शो को अब अपने टॉप 5 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं.
तेजस्वी प्रकाश सेलेब्रिटी मास्टरशेफ की पहली फाइनलिस्ट बनी हैं.
तो वहीं गौरव खन्ना भी इस फेमस कुकिंग शो के फाइनलिस्ट बन गए हैं.
मिस्टर फैजू के नाम से मशहूर यूट्यूबर फेजल शेख भी शो के फाइनलिस्ट बन गए हैं.
एक्ट्रेस निक्की तंबोली भी इस शो की फाइनलिस्ट बन गई हैं.
राजीव अदातिया भी सेलेब्रिटी मास्टरशेफ के टॉप 5 फाइनलिस्ट बन गए हैं.
बता दें कि दीपिका कक्कड़ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण इस शो को पहले ही छोड़ चुकी हैं.
तो वहीं अभिजीत सावंत भी इस शो से बाहर हो चुके हैं.
