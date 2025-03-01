Celebrity Masterchef में विनर बनेगा ये कंटेस्टेंट, ग्रैंड फिनाले से पहले हुआ नाम का खुलासा!
Pratibha Gaur
| Mar 01, 2025
फेमस कुकिंग शो 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' को अपने पांचों फाइनलिस्ट मिल चुके हैं.
जिनमें तेजस्वी प्रकाश, फैजू, गौरव खन्ना, निक्की तंबोली और राजीव अदातिया का नाम शामिल है.
वहीं अब ग्रैंड फिनाले से पहले शो के विनर का नाम सामने आ रहा है.
बता दें कि गौरव खन्ना को शो में काफी पसंद किया जा रहा है, उन्होंने अपनी कुकिंग स्किल्स को निखारने में काफी मेहनत की है.
वेजिटेरियन होते हुए भी गौरव खन्ना ने चिकन की डिश बनाई, विकास खन्ना से लेकर शेफ रणवीर बरार को भी काफी पसंद आई.
फराह खान ने गौरव खन्ना की चिकन डिश को शानदार बताया और कहा कि उन्होंने ऐसी डिश कभी नहीं चखी है.
गौरव को मिल रही इस प्रशंसा को देखते हुए अब फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि वह इस शो को जीत सकते हैं.
लोग गौरव खन्ना की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं.
ऐसे में अब देखना होगा कि क्या गौरव खन्ना सेलेब्रिटी मास्टरशेफ शो जीतते हैं या नहीं?
