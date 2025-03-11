कुछ महीनों में ही टूटी इन पॉपुलर सितारों की शादी

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 11, 2025

अभिनीत कौशिक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने उनके साथ शादी लेकिन अब वह 4 महीने बाद ही तलाक मांग रही हैं.

सारा खान ने बिग बॉस के दौरान अली मर्चेंट से शादी रचाई थी लेकिन 2 महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया था.

राखी सावंत और आदिल खान गुर्रानी का रिश्ता भी लंबा नहीं टिक पाया और उन्होंने शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक ले लिया.

पूनम पांडे ने हनीमून के दौरान ही पति सैम बॉम्बे को मोलेस्टेशन के चार्ज में गिरफ्तार करवा दिया था.

पुल्कित सम्राट और श्वेता रोहिरा ने शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक ले लिया था.

एक्ट्रेस मनीषा कोइराला और सम्राट दहल ने शादी के 6 महीने बाद ही तलाक ले लिया था.

दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला की शादी 10 महीने ही चल पाई थी.

रेखा से शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया था

