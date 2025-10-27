Chhath Puja 2025: 'बालिका वधू' की 'गहना' ने सज-धजकर मनाया छठ, नाक से माथे तक सिंदूर लगाए नेहा मर्दा दिखीं बेहद खूबसूरत
Masummba Chaurasia
| Oct 27, 2025
टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा हर साल की तरह इस बार भी पूरे जोश और श्रद्धा के साथ छठ पूजा मनाती नजर आईं.
बिहार के पटना से ताल्लुक रखने वाली नेहा अपने परिवार के साथ वहां छठ पर्व धूमधाम से सेलिब्रेट करती दिखीं.
एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर छठ पूजा की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिन्हें देखकर फैंस ने तारीफों की झड़ी लगा दी.
नेहा ने इस खास मौके पर लाइट पर्पल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद एलिगेंट लग रही थीं.
नाक से माथे तक सिंदूर और हैवी ज्वेलरी के साथ नेहा का ट्रेडिशनल लुक हर किसी का ध्यान खींच रहा था.
तस्वीरों में नेहा अपने पति आयुष्मान अग्रवाल के साथ नजर आईं. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है.
नेहा ने छठ पूजा की सभी रस्में विधिवत निभाईं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया.
