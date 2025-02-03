रुबीना दिलैक ने कुछ यूं मनाई बसंत पंचमी, 5वीं तस्वीर है सबसे खास
Garima Singh
| Feb 03, 2025
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने यलो सूट में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में रुबीना दिलैक बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
बता दें कि छोटी बहू फेम रुबीना दिलैक ने बसंत पंचमी मनाई है.
रुबीना दिलैक की इन तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
एक शख्स ने रुबीना दिलैक की इन तस्वीरों पर कमेंट किया है, 'आपका कोई जवाब नहीं है.'
बता दें कि रुबीना दिलैक अक्सर ट्रोल्स का शिकार होती हैं.
इन तस्वीरों के लिए भी लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं.
