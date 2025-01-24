नाक में नथ, पैर में घुंघरू... साड़ी पहने दिखे CID के... इस अवतार में पहचानना...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 24, 2025
6 साल के गैप के बाद एक बार फिर से CID नए अंदाज और नई कहानियों के साथ दर्शकों के बीच वापस लौट रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में शो को नया फ्लेवर देने के लिए मेकर्स कई तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी कड़ी में इंटरनेट पर CID में सीनियर इंस्पेक्टर का रोल निभाने वाले दया का लुक तेजी से वायरल हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
नए लुक में दया को देखकर एक बार तो आपके भी होश उड़ जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, लेटेस्ट लुक में दया रेड शर्ट के साथ लाल साड़ी पहने नजर आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इतना ही नहीं वायरल हो रही फोटो में दया नाक में नथुनी और पैर में घुंघरु बांधे भी दिखाई दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
गले में गहनें, चेहरे पर लाउड मेकअप और हाथों में गजरा पहने दया का ये लुक काफी मजेदार है.
Source:
Bollywoodlife.com
दया का ये लुक 'कांतरा' और 'पुष्पा 2' की याद दिलाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस सेगमेंट में पॉपुलर कोटा फेस्टिवल को दिखाया गया है, जिसमें दया ने जंगल में नरसंहार के लिए ये अवतार लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस को एक्टर का ये लुक काफी पसंद आ रहा है और कमबैक के बाद CID फिर से दर्शकों का दिल जीतने की तैयारी में है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तेजस्वी प्रकाश ने शेयर किया ग्लोइंग स्किन का राज, ऐसे तैयार करें एक्ट्रेस का होम मेड फेस पैक
अगली वेब स्टोरी देखें.