टीवी पर जल्द धमाका करेंगे ये 9 सीरियल्स, दिवाली के बाद होंगे ऑन एयर

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

सीरियल घर जमाई जी टीवी पर ऑन एयर होगा.

अपोलीना कलर्स का नया शो है, जो जल्द ही ऑन एयर होगा

बीते दिनों खबर आई थी कि मेकर्स नागिन 7 पर जल्द काम शुरू करेंगे.

टीवी पर हॉरर शो आहट का नया सीजन जल्द ही टेलीकास्ट होगा.

दावा है कि मेकर्स अदालत का अगला सीजन की भी तैयारी कर रहे हैं.

सीरियल तेनाली रामा के दूसरे सीजन का ऐलान भी हो गया है

टीवी पर सालों बाद सीआईडी के दूसरे सीजन की वापसी होने वाली है.

जी टीवी पर जल्द ही नए सीरियल जाने अनजाने हम मिले टेलीकास्ट होने वाला है.

सिंगिंग सीरियल शो इंडियन आइडल का 15वां सीजन शुरू हो चुका है.

