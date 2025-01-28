तो इस वजह से 'क्राइम पेट्रोल' में नहीं किया जाता मेकअप, एक एपिसोड को शूट करने में लगते हैं इतने हफ्ते
Shivani Duksh
| Jan 28, 2025
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको 'क्राइम पेट्रोल' से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में जावकर आप भी चौंक जाएंगे.
'क्राइम पेट्रोल' की शूटिंग अब तक 22 से भी ज्यादा राज्यों में की जा चुकी है. कई बार असली लोकेशन्स पर 'क्राइम पेट्रोल' की शूटिंग करना प्रीफर किया जाता है.
अगर कोई सीन किसी बस्ती का है तो उसे मुंबई में ही फिल्माया जाता है. 'क्राइम पेट्रोल' में पुलिस का किरदार निभाने वाले एक्टर्स का मेकअप नहीं किया जाता ताकि असल इफेक्ट दिया जा सके.
बिना मेकअप के कई बार लोगों को भी समझ नहीं आता कि 'क्राइम पेट्रोल' की शूटिंग की जाती है. 'क्राइम पेट्रोल' का हर एपिसोड बनने से पहले पूरी रिसर्च की जाती है.
असली घटनाओं के बारे में पहले पूरी रिसर्च की जाती है जिसके बाद ही शूटिंग शुरू होती है. कहानी से जुड़े हर तथ्य को अच्छे से जांचा जाता है.
'क्राइम पेट्रोल' की स्क्रिप्ट लिखने से पहले अखबारों को भी खंगाला जाता है ताकि कोई गलती न हो. 'क्राइम पेट्रोल' की स्क्रिप्ट लिखने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती.
'क्राइम पेट्रोल' के एक एपिसोड को शूट करने में कई कई हफ्ते लग जाते हैं. एक एपिसोड को पूरा होने में कई बार एक महीना भी लग जाता है.
'क्राइम पेट्रोल' को दिलचस्प बनाने के लिए कास्ट पर भी पूरा काम किया जाता है ताकि लोगों को अच्छे से जागरुक किया जा सके.
