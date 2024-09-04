दलजीत कौर ने एक्स हसबैंड की गर्लफ्रेंड पर किया पलटवार
Kavita
| Sep 04, 2024
दलजीत कौर पति निखिल पटेल से अलग होने के बाद लगातार कुछ न कुछ बोल रही हैं।
अब दलजीत ने निखिल की नई गर्लफ्रेंड सफीना नजर पर घर तोड़ने का आरोप लगाया है।
दलजीत कौर ने इंस्टाग्राम लाइव पर फैंस के सवाल पर निखिल पटेल और सफीना नजर को जमकर कौसा।
दलजीत ने कहा कि सफीना पहले से शादीशुदा है और वह दो बच्चों की मां है।
उन्होंने यह भी कहा कि दो सवाल मन में हैं कि क्या निखिल पहले भी ये चीजें करता था।
दलजीत ने आगे बताया कि अब मैंने मान लिया कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है।
एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वह सफीना को ही अपना घर टूटने का जिम्मेदार मानती है।
इस इंटरव्यू में दलजीत ने यह भी बताया कि उसके जहन में अब ये सारे सवाल रहने वाले हैं।
बता दें कि दलजीत कौर शादी के चंद महीने बाद ही पति से अलग हो गई थीं।
अब वह अपने बेटे के साथ वेकेशन पर हैं।
