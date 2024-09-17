निखिल पटेल की तीसरी सगाई होते ही भड़कीं दलजीत, निकाली भड़ास

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Sep 17, 2024

टीवी अदाकारा दलजीत कौर ने आरोप लगाए हैं कि उनके पति ने फिर से सगाई कर ली है।

दलजीत ने पति पर धोख़ा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो केन्या छोड़ भारत आ गईं थीं।

दलजीत कौर पति निखिल पटेल के खिलाफ़ कानूनी लड़ाई भी लड़ रहीं है।

दलजीत पति के धोखे के बाद से सदमें में है। जिसके बारे में वो सोशल मीडिया पर जानकारी देती रहती है।

पति निखिल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कि, जिसको लेकर दलजीत आग बाबूला हो गईं।

इंस्टाग्राम पर निखिल ने एक स्टोरी शेयर की थी। जिसमें वो अपनी अनामिका उंगली में अंगूठी पहने नज़र आ रहे है।

दलजीत ने निखिल और उनकी कथित प्रेमिका को 'बधाई हो एसएन' लिख कर, याद दिलाया की वो अभी भी कानूनी तौर पर अलग नही हुए हैं।

एक्ट्रेस ने निखिल की प्रेमिका सफीना को भी कोसा, उन्होंने कहा भारतीय कानून उन्हें जरूर न्याय दिलाएगा ।

