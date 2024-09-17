निखिल पटेल की तीसरी सगाई होते ही भड़कीं दलजीत, निकाली भड़ास
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 17, 2024
टीवी अदाकारा दलजीत कौर ने आरोप लगाए हैं कि उनके पति ने फिर से सगाई कर ली है।
Source:
Instagram
दलजीत ने पति पर धोख़ा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद वो केन्या छोड़ भारत आ गईं थीं।
Source:
Instagram
दलजीत कौर पति निखिल पटेल के खिलाफ़ कानूनी लड़ाई भी लड़ रहीं है।
Source:
Instagram
दलजीत पति के धोखे के बाद से सदमें में है। जिसके बारे में वो सोशल मीडिया पर जानकारी देती रहती है।
Source:
Instagram
पति निखिल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कि, जिसको लेकर दलजीत आग बाबूला हो गईं।
Source:
Instagram
इंस्टाग्राम पर निखिल ने एक स्टोरी शेयर की थी। जिसमें वो अपनी अनामिका उंगली में अंगूठी पहने नज़र आ रहे है।
Source:
Instagram
दलजीत ने निखिल और उनकी कथित प्रेमिका को 'बधाई हो एसएन' लिख कर, याद दिलाया की वो अभी भी कानूनी तौर पर अलग नही हुए हैं।
Source:
Instagram
एक्ट्रेस ने निखिल की प्रेमिका सफीना को भी कोसा, उन्होंने कहा भारतीय कानून उन्हें जरूर न्याय दिलाएगा ।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: निया शर्मा की नेटवर्थ जानकर होगी हैरानी
अगली वेब स्टोरी देखें.