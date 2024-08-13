शादी करके अपनी पर्सनल लाइफ तबाह कर बैठी ये हसीनाएं, इमेज भी हुई तबाह
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
टीवी की कई अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि शादी के बाद अपनी जिंदगी तबाह कर बैठी थीं।
Source:
Instagram
निशा रावल ने भी अपने पति से तलाक लेने से पहले कई बड़े आरोप लगाए थे।
Source:
Instagram
रश्मि देसाई से तो लोग आज भी नफरत करते हैं।
Source:
Instagram
चाहत खन्ना की जिंदगी भी तलाक के बाद काफी बदल गई।
Source:
Instagram
लोगों को लगता है कि चारु असोपा एक गोल्ड डिगर हैं।
Source:
Instagram
जेनिफर विंगेट के तलाक के बाद भी खूब हंगामा मचा था।
Source:
Instagram
श्वेता तिवारी को तो आज भी लोग तीसरी शादी का ताना मारते हैं।
Source:
Instagram
दलजीत कौर इस समय लगातार अपने पति पर आरोप लगा रही हैं।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: अनुपमा को ऑटो चलाते देखकर ठनका फैंस का दिमाग, दिए हजार बिजनेस आइडिया
अगली वेब स्टोरी देखें.