शादी करके अपनी पर्सनल लाइफ तबाह कर बैठी ये हसीनाएं, इमेज भी हुई तबाह

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 13, 2024

टीवी की कई अदाकाराएं ऐसी हैं जो कि शादी के बाद अपनी जिंदगी तबाह कर बैठी थीं।

Source: Instagram

निशा रावल ने भी अपने पति से तलाक लेने से पहले कई बड़े आरोप लगाए थे।

Source: Instagram

रश्मि देसाई से तो लोग आज भी नफरत करते हैं।

Source: Instagram

चाहत खन्ना की जिंदगी भी तलाक के बाद काफी बदल गई।

Source: Instagram

लोगों को लगता है कि चारु असोपा एक गोल्ड डिगर हैं।

Source: Instagram

जेनिफर विंगेट के तलाक के बाद भी खूब हंगामा मचा था।

Source: Instagram

श्वेता तिवारी को तो आज भी लोग तीसरी शादी का ताना मारते हैं।

Source: Instagram

दलजीत कौर इस समय लगातार अपने पति पर आरोप लगा रही हैं।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: अनुपमा को ऑटो चलाते देखकर ठनका फैंस का दिमाग, दिए हजार बिजनेस आइडिया

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.