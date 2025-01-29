'बेबी नीचे जाकर...' देबिना बनर्जी ने याद की डिलीवरी की खौफनाक घटना
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 29, 2025
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस देबिना बनर्जी ने अपने करियर में कई आइकॉनिक रोल्स किए हैं.
उन्होंने साल 2011 में गुरमीत चौधरी से शादी रचाई थी लेकिन शादी के कई सालों बाद भी देबिना मां बनने के लिए तरसती रहीं.
देबिना ने 3 अप्रैल साल 2022 में बेटी को जन्म दिया और इसी साल 11 नवंबर को उनकी दूसरी बेटी भी पैदा हुई, जिनके नाम उन्होंने दिविशा और लियाना रखे.
अब हाल ही में एक्ट्रेस ने दूसरे डिलीवरी के दौरान हुई खौफनाक घटना को याद किया. उन्होंने कहा, 'मुझे दूसरी प्रेग्नेंसी में बहुत ब्लीडिंग होती थी और इस कारण बेड रेस्ट के लिए बोला गया था.'
उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन मेरी पहले से एक बेटी थी तो बेड रेस्ट पॉसिबल नहीं था. मेरा यूट्रस तैयार नहीं था और इसलिए दूसरी बेटी का जन्म8 महीने में ही हो गया.'
उन्होंने कहा, 'दिविशा मेरी कोश में अपनी पोजिशन लगातार बदल रही थी. जब डॉक्टर ने बच्चे की हार्ट बीट चेक तो नहीं मिल रही थी.'
उन्होंने कहा, 'जब डॉक्टरों ने कट लगाया तो उन्हें बच्चा दिख नहीं रहा था क्योंकि वह मेरे रिब केज के नीचे जाकर फंस गया था और उसे केवल हाथ से निकाल सकते थे.'
कहा, 'डॉक्टरों ने मेरी बेटी को पैर से पकड़कर बाहर निकाला था. नॉर्मल डिलीवरी में 10 मिनट लगते हैं लेकिन मेरे डिलीवरी में आधा घंटा लगा था.'
