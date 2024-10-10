दुर्गा अष्टमी आते ही देवोलीना भट्टाचार्जी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 10, 2024
देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.
Source:
Instagram
तस्वीरों में देवोलीना भट्टाचार्जी साड़ी पहने दिख रही हैं.
Source:
Instagram
कैमरे के आगे देवोलीना भट्टाचार्जी अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
Source:
Instagram
देवोलीना भट्टाचार्जी प्रेग्नेंसी में भी लगातार काम कर रही हैं.
Source:
Instagram
देवोलीना भट्टाचार्जी अक्सर सेट की फोटोज फैंस के साथ शेयर करती हैं.
Source:
Instagram
देवोलीना भट्टाचार्जी इस समय अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रही हैं.
Source:
Instagram
कुछ समय पहले ही देवोलीना भट्टाचार्जी ने बेबी शॉवर की रस्म को निभाया था.
Source:
Instagram
फैंस भी देवोलीना भट्टाचार्जी के मां बनने का इंतजार कर रहे हैं.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: इस यंग बिलेनियर ने जीती बिजनस टाइकून रतन टाटा की फ्रेंडशिप
अगली वेब स्टोरी देखें.