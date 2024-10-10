दुर्गा अष्टमी आते ही देवोलीना भट्टाचार्जी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Oct 10, 2024

देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं.

तस्वीरों में देवोलीना भट्टाचार्जी साड़ी पहने दिख रही हैं.

कैमरे के आगे देवोलीना भट्टाचार्जी अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

देवोलीना भट्टाचार्जी प्रेग्नेंसी में भी लगातार काम कर रही हैं.

देवोलीना भट्टाचार्जी अक्सर सेट की फोटोज फैंस के साथ शेयर करती हैं.

देवोलीना भट्टाचार्जी इस समय अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रही हैं.

कुछ समय पहले ही देवोलीना भट्टाचार्जी ने बेबी शॉवर की रस्म को निभाया था.

फैंस भी देवोलीना भट्टाचार्जी के मां बनने का इंतजार कर रहे हैं.

