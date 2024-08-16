प्रेग्नेंसी में भी लगातार काम कर रही हैं देवोलीना, ये रहा सबूत

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 16, 2024

टीवी अदाकारा देवोलिना भट्टाचार्जी अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान जमकर काम कर रही हैं।

5 दिन पहले ही देवोलिना भट्टाचार्जी ने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं।

देवोलिना भट्टाचार्जी इन दिनों सीरियल छठी मईया की बिटिया में काम कर रही हैं।

सेट पर देवोलिना भट्टाचार्जी जमकर काम करती हैं।

फैंस देवोलिना भट्टाचार्जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

लोग कह रहे हैं कि देवोलिना भट्टाचार्जी को अपना ख्याल रखना चाहिए।

लोग देवोलिना भट्टाचार्जी के पति को बोल रहे हैं कि उनको घर पर रोक लें।

देवोलिना भट्टाचार्जी का देसी अंदाज लोगों को खूब पंसद आ रहा है।

