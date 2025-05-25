पति के बर्थडे पर रोमांटिक हुईं देवोलीना भट्टाचार्जी, शेयर किए कोजी पिक्स
Pratibha Gaur
| May 25, 2025
पति शानवाज शेख के बर्थडे पर एक्ट्रेस देवोलीन भट्टाचार्जी ने रोमांटिक फोटोज पोस्ट किए हैं.
इन तस्वीरों में जहां देवोलीना ने व्हाइट कलर का ऑफ शॉल्डर पहना है तो वहीं शानवाज शेख शर्ट और पैंट में नजर आ रहे हैं.
इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए देवोलीना ने लिखा, 'मेरी जिंदगी के प्यार को हैप्पी बर्थडे.'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मेरी अशांति में शांति, मेरे तूफानों में ताकत और मेरे हर दिन में मुस्कान'
देवोलिना ने ये भी लिखा कि तुम्हारे साथ बूढ़ा होना, मेरे सपने के सच होने जैसा है.
देवोलीना के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
इस तस्वीर में देवोलीना भट्टाचार्जी अपने पति के कंधे पर सिर रखकर पोज दे रही हैं.
बता दें कि एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने 'साथ निभाना साथिाया' शो में गोपी बहू का रोल निभाया था.
