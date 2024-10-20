कुशाल टंडन के रिश्ते पर मुहर लगाते ही शिवांगी ने रखा करवाचौथ का व्रत?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 20, 2024
टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और एक्टर कुशाल टंडन सोनी चैनल के सीरियल 'बरसातें' में साथ में दिखे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
सीरियल में शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन की नोंक- झोंक और रोमांटिक केमेस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं सीरियल के दौरान ही शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के रिश्ते को लेकर फैंस आए दिन बात करते रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कुशाल टंडन ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में हिंट देते हुए कहा कि वो प्यार में हैं मगर वो रिश्ते को धीरे-धीरे आगे ले जाना चाहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कुशाल टंडन के इस कन्फेशन के बाद से ही फैंस को लगने लगा है कि वो शिवांगी जोशी के बारे में बात कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन सब बातों के बीच में शिवांगी जोशी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज अपलोड की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी जोशी इन फोटोज में येलो लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी जोशी के फोटोज पोस्ट करते ही फैंस ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या वो कुशाल टंडन के लिए करवाचौथ का व्रत रखने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं शिवांगी जोशी ने इस इंटरव्यू के वायरल होने बाद ही इंस्टाग्राम पर एक अजीब स्टोरी लगाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
शिवांगी ने कहा 'मुझे रयूमर्स बहुत पसंद हैं मुझे हमेशा इनसे वो बातें पता चलती हैं जो मैं खुद नहीं जानती हूं'.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ऋषि कपूर की मौत के बाद कांप जाती थीं नीतू कपूर, सताता था इस बात का डर
अगली वेब स्टोरी देखें.