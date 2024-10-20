कुशाल टंडन के रिश्ते पर मुहर लगाते ही शिवांगी ने रखा करवाचौथ का व्रत?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 20, 2024

टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और एक्टर कुशाल टंडन सोनी चैनल के सीरियल 'बरसातें' में साथ में दिखे थे.

सीरियल में शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन की नोंक- झोंक और रोमांटिक केमेस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया है.

वहीं सीरियल के दौरान ही शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के रिश्ते को लेकर फैंस आए दिन बात करते रहते हैं.

कुशाल टंडन ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में हिंट देते हुए कहा कि वो प्यार में हैं मगर वो रिश्ते को धीरे-धीरे आगे ले जाना चाहते हैं.

कुशाल टंडन के इस कन्फेशन के बाद से ही फैंस को लगने लगा है कि वो शिवांगी जोशी के बारे में बात कर रहे हैं.

इन सब बातों के बीच में शिवांगी जोशी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज अपलोड की हैं.

शिवांगी जोशी इन फोटोज में येलो लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं.

शिवांगी जोशी के फोटोज पोस्ट करते ही फैंस ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या वो कुशाल टंडन के लिए करवाचौथ का व्रत रखने वाली हैं.

वहीं शिवांगी जोशी ने इस इंटरव्यू के वायरल होने बाद ही इंस्टाग्राम पर एक अजीब स्टोरी लगाई है.

शिवांगी ने कहा 'मुझे रयूमर्स बहुत पसंद हैं मुझे हमेशा इनसे वो बातें पता चलती हैं जो मैं खुद नहीं जानती हूं'.

