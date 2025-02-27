रश्मि देसाई ने ट्रिप पर बिताया क्वालिटी टाइम, तस्वीरें हुईं वायरल

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नई तस्वीरों में रश्मि देसाई के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है.

बता दें कि रश्मि देसाई काफी लंबे समय से छोटे पर्दे से गायब हैं.

ऐसे में रश्मि देसाई की ये तस्वीरें उनके फैंस के लिए किसी ट्रिट से कम नहीं है.

एक्ट्रेस की नई तस्वीरों पर फैंस लगातार प्यार लुटा रहे हैं.

रश्मि देसाई ने उतरन और दिल से दिल तक समेत कई टीवी शोज के जरिए पॉपुलैरिटी बटोरी है.

