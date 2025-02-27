रश्मि देसाई ने ट्रिप पर बिताया क्वालिटी टाइम, तस्वीरें हुईं वायरल
Garima Singh
| Feb 27, 2025
टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं.
नई तस्वीरों में रश्मि देसाई के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही है.
बता दें कि रश्मि देसाई काफी लंबे समय से छोटे पर्दे से गायब हैं.
ऐसे में रश्मि देसाई की ये तस्वीरें उनके फैंस के लिए किसी ट्रिट से कम नहीं है.
एक्ट्रेस की नई तस्वीरों पर फैंस लगातार प्यार लुटा रहे हैं.
रश्मि देसाई ने उतरन और दिल से दिल तक समेत कई टीवी शोज के जरिए पॉपुलैरिटी बटोरी है.
Thanks For Reading!
