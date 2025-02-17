खाना बनाते बनाते बिस्तर पर बीमार पड़ीं दीपिका कक्कड़, 'सेलिब्रिटी मास्टर' शेफ से भी हुआ...

दीपिका कक्कड़ के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो दीपिका कक्कड़ बीमार पड़ गई हैं. हाल ही में दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम ने अपना एस ब्लॉग फैंस के साथ शेयर किया है.

इस ब्लॉग में शोएब इब्राहिम ने बताया कि उन्होंने अपनी सास के लिए एक नया घर खरीदा है. ये बात बताते हुए दीपिका कक्कड़ का परिवार काफी खुश हुआ.

इस दौरान दीपिका कक्कड़ के हाथ में पट्टी बंधी दिखाई दी. शोएब इब्राहिम ने फैंस को बताया कि सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में काम करते करते दीपिका कक्कड़ ने खुद को ही दर्द दे दिया है.

दीपिका कक्कड़ के हाथ में दर्द उठ आया है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही हैं. ऐसे में दीपिका कक्कड़ अपने शो की शूटिंग भी नहीं कर पा रही हैं.

इसी बीच दीपिका कक्कड़ को लेकर एक और खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो दीपिका कक्कड़ जल्द ही शूट होने वाले होली स्पेशल एपिसोड से भी गायब रहने वाली हैं,

दीपिका कक्कड़ ऐसा क्यों कर रही हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया है. हालांकि दीपिका कक्कड़ के फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि हाथ के दर्द की वजह से दीपिका कक्कड़ ने इस एपिसोड को मना कर दिया है.

इस खबर ने दीपिका कक्कड़ के फैंस का दिल तोड़ दिया है. जल्द ही सभी सितारे सेलिब्रिटी मास्टर सेफ की शूटिंग करने वाले हैं. जहां पर दीपिका कक्कड़ नहीं नजर आएंगी.

बता दें दीपिका कक्कड़ फिलहाल अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं. अपनी मां को नया घर दिलाने के बाद दीपिका कक्कड़ काफी खुश नजर आईं.

