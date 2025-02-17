खाना बनाते बनाते बिस्तर पर बीमार पड़ीं दीपिका कक्कड़, 'सेलिब्रिटी मास्टर' शेफ से भी हुआ...

दीपिका कक्कड़ के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो दीपिका कक्कड़ बीमार पड़ गई हैं. हाल ही में दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम ने अपना एस ब्लॉग फैंस के साथ शेयर किया है. Source: Instagram