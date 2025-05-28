कैंसर ही नहीं बल्कि इस बीमारी से भी जूझ रही हैं दीपिका कक्कड़
Shivani Duksh
| May 28, 2025
टीवी की सिमर दीपिका कक्कड़ ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग को शेयर करके फैंस के बीच खलबली मचा दी है.
दीपिका कक्कड़ ने अपने ब्लॉग में बताया कि उनको सेकेंड स्टेज का लिवर कैंसर है. उनके ट्यूमर की अगले हफ्ते सर्जरी होनी थी.
इस दौरान दीपिका कक्कड़ अपने बेटे को लेकर काफी परेशान नजर आईं. बातें करते समय दीपिका कक्कड़ रो भी पड़ीं.
इसी बीच शोएब इब्राहिम ने दीपिका कक्कड़ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया. शोएब इब्राहिम ने बताया कि दीपिका कक्कड़ को एक और बीमारी है.
दीपिका कक्कड़ को कैंसर के अलावा गॉलब्लैडर में पथरी भी है. जिसकी वजह से लगातार दीपिका कक्कड़ के पेट में दर्द बना रहता था.
इस दर्द की वजह से ही दीपिका कक्कड़ डॉक्टर के पास पहुंची थीं. इस दौरान दीपिका कक्कड़ को अपने कैंसर के बारे में पत चला.
कैंसर के साथ साथ पथरी का दर्द भी दीपिका कक्कड़ को परेशान कर रहा है. अपने हाल बताते हुए दीपिका कक्कड़ फैंस के सामने रो पड़ीं.
दीपिका कक्कड़ ने बताया कि दर्द की वजह से वो अपने बेटे रूहान को ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं करवा पा रही हैं.
