तो इस वजह से दीपिका कक्कड़ ने की थी गांव में जाकर शादी, छोटे से घर में...

Mar 17, 2025
टीवी की सिमर दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में बताया है कि उन्होंने डेस्टीनेशन वैडिंग क्यों नहीं की. दीपिका कक्कड़ ने एक गांव में निकाह किया था.
दीपिका कक्कड़ ने साल 2016 में मदहा नाम के एक गांव में शादी की थी. ये गांव ही दीपिका कक्कड़ की असली ससुराल है.
सालों बाद दीपिका कक्कड़ ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने महदा को ही शादी के लिए क्यों चुना.
हाल ही में दीपिका कक्कड़ ने बताया है कि महदा में शोएब इब्राहिम के माता पिता का निकाह हुआ था.
ये बात जानने के बाद दीपिका कक्कड़ ने यहीं पर शादी करने का फैसला किया. इस गांव में की बारात धूमधाम से निकली थी.
शोएब इब्राहिम अपनी बारात लेकर हर उस गली से निकले थे जहां से उनके पिता की बारात गई थी.
इस एक सपने को पूरा करने के लिए दीपिका कक्कड़ और शोएब ने इस गांव को चुना था.
दीपिका कक्कड़ का ये बयान सुनकर उनके फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं. फैंस अब दीपिका कक्कड़ की खूब तारीफ कर रहे हैं.
