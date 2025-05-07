दीपिका कक्कड़ को लेकर आई बुरी खबर, जानकर लगेगा सदमा
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| May 07, 2025
टीवी अदाकारा दीपिका कक्कड़ बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. दीपिका कक्कड़ के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसके बार में जानकर उनके फैंस को सदमा लग गया है.
Source:
Instagram
हाल ही में खबर आई थी कि दीपिका कक्कड़ का क्लोदिंग ब्रैंड बंद होने वाला है. इस खबर को सुनकर दीपिका कक्कड़ के फैंस चौंक गए थे.
Source:
Instagram
अक्टूबर में ही दीपिका कक्कड़ ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट कर काम करना शुरू किया था. ये बात दीपिका कक्कड़ ने बड़ी ही शान से बताया था.
Source:
Instagram
जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि दीपिका कक्कड़ के ब्रैंड के कपड़ों की क्वालिटी बेकार है. जिसकी वजह से दीपिका कक्कड़ के स्टोर से लोगों ने लेने बंद कर दिए.
Source:
Instagram
खबर आ रही है कि दीपिका कक्कड़ का ये बिजनेस अब बंद होने वाला है. लगातार हो रहे लॉस के चलते दीपिका कक्कड़ ने ऐसा करने का फैसला किया है.
Source:
Instagram
अब इस खबर पर शोएब इब्राहिम ने चुप्पी तोड़ दी है. अपने फैंस से बात करते हुए दीपिका कक्कड़ के पति ने एक बड़ा दावा कर डाला है.
Source:
Instagram
शोएब इब्राहिम ने कहा, दीपिका कक्कड़ का बिजनेस बंद होने की खबर सरासर गलत है. हां मैं ये बात मानता हूं कि हम काम थोड़ा लेट कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बंद हो रहा है.
Source:
Instagram
शोएब इब्राहिम के बयान को सुनने के बाद अब जाकर दीपिका कक्कड़ के फैंस ने चैंन की सांस ली है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: Operation Sindoor पहली बार नहीं! इन 10 फिल्मों में इंडिया ने पाकिस्तान की निकाली थी हेकड़ी, अभी देखें
अगली वेब स्टोरी देखें.