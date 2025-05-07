दीपिका कक्कड़ को लेकर आई बुरी खबर, जानकर लगेगा सदमा

शोएब इब्राहिम ने कहा, दीपिका कक्कड़ का बिजनेस बंद होने की खबर सरासर गलत है. हां मैं ये बात मानता हूं कि हम काम थोड़ा लेट कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बंद हो रहा है. Source: Instagram