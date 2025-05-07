दीपिका कक्कड़ को लेकर आई बुरी खबर, जानकर लगेगा सदमा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 07, 2025

टीवी अदाकारा दीपिका कक्कड़ बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. दीपिका कक्कड़ के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसके बार में जानकर उनके फैंस को सदमा लग गया है.

हाल ही में खबर आई थी कि दीपिका कक्कड़ का क्लोदिंग ब्रैंड बंद होने वाला है. इस खबर को सुनकर दीपिका कक्कड़ के फैंस चौंक गए थे.

अक्टूबर में ही दीपिका कक्कड़ ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट कर काम करना शुरू किया था. ये बात दीपिका कक्कड़ ने बड़ी ही शान से बताया था.

जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि दीपिका कक्कड़ के ब्रैंड के कपड़ों की क्वालिटी बेकार है. जिसकी वजह से दीपिका कक्कड़ के स्टोर से लोगों ने लेने बंद कर दिए.

खबर आ रही है कि दीपिका कक्कड़ का ये बिजनेस अब बंद होने वाला है. लगातार हो रहे लॉस के चलते दीपिका कक्कड़ ने ऐसा करने का फैसला किया है.

अब इस खबर पर शोएब इब्राहिम ने चुप्पी तोड़ दी है. अपने फैंस से बात करते हुए दीपिका कक्कड़ के पति ने एक बड़ा दावा कर डाला है.

शोएब इब्राहिम ने कहा, दीपिका कक्कड़ का बिजनेस बंद होने की खबर सरासर गलत है. हां मैं ये बात मानता हूं कि हम काम थोड़ा लेट कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बंद हो रहा है.

शोएब इब्राहिम के बयान को सुनने के बाद अब जाकर दीपिका कक्कड़ के फैंस ने चैंन की सांस ली है.

