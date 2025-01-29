Dipika Kakar के घर फिर गूंजेगी किलकारियां, गुड न्यूज सुनकर चकाराया...

फैंस कह रहे हैं कि दीपिका कक्कड़ तो एक बार मां बन चुकी हैं इस बार सबा इब्राहिम ने भी घरवालों को खुशखबरी सुना दी है. इस खबर ने शोएब इब्राहिम की खुशी को भी सातवें आसमान पर पहुंचा दिया होगा. Source: Instagram