Dipika Kakar के घर फिर गूंजेगी किलकारियां, गुड न्यूज सुनकर चकाराया...

टीवी अदाकारा दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में टीवी पर वापसी की है. दीपिका कक्कड़ इस समय सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में नजर आ रही हैं. इसी बीच दीपिका कक्कड़ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

खबर है कि दीपिका कक्कड़ के घर में एक बार फिर से किलकारियां गूंजने वाली हैं. अब आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी दीपिका कक्कड़ ने दूसरी बार मां बनने का फैसला क्यों कर लिया.

अगर आप ये खबर दीपिका कक्कड़ से जोड़ रहे हैं तो फिर आप गलत हैं. यहां हम बात कर रहे हैं दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम की जिन्होंने हाल में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की है.

सबा इब्राहिम ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है. अब फैंस सबा इब्राहिम को लगातार मां बनने की बधाई दे रहे हैं.

बता दें कि सबा इब्राहिम की शादी के तुरंत बाद ही दीपिका कक्कड़ ने भी अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. शादी के दौरान भी लोगों को शक होने लगा था कि दीपिका कक्कड़ मां बनने वाली हैं.

फैंस कह रहे हैं कि दीपिका कक्कड़ तो एक बार मां बन चुकी हैं इस बार सबा इब्राहिम ने भी घरवालों को खुशखबरी सुना दी है. इस खबर ने शोएब इब्राहिम की खुशी को भी सातवें आसमान पर पहुंचा दिया होगा.

बता दें सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की वजह से एक बार फिर से हेटर्स ने दीपिका कक्कड़ को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. लोग कह रहे हैं कि दीपिका कक्कड़ पूरी तरह से बदल गईं हैं.

हालांकि हाल ही में दीपिका कक्कड़ का हौसला बढ़ाने के लिए शोएब इब्राहिम ने एक पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट में वो दीपिका कक्कड़ की खूब तारीफ करते नजर आए थे.

