साइड बिजनेस से खूब कमाती हैं टीवी की ये हसीनाएं
| Aug 27, 2024
दीपिका कक्कड़ अपना क्लोदिंग ब्रांड शुरू करने जा रही हैं।
'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली एक एडवरटाइजिंग कंपनी की मालकिन हैं।
एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश एक्टिंग के साथ एक सलून चलाती हैं।
आशका गोराडिया का नाम भी इस लिस्ट में शुमार हैं।
दिव्यांका त्रिपाठी एक डांस एकेडमी चलाती हैं।
रुबीना दिलैक एक डिजाइनिंग कंपनी की मालकिन हैं।
एक्ट्रेस संजीदा शेख एक्टिंग के साथ-साथ ब्यूटी पार्लर चलाती हैं।
एक्ट्रेस मौनी रॉय भी एक रेस्टुरेंट चलाती हैं।
इस लिस्ट में एक्ट्रेस रक्षंदा खान का नाम भी शामिल है।
