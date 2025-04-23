'फांसी पर लटकाओ...' ट्रोलिंग के बीच दीपिका कक्कड़ ने लिया ये तगड़ा एक्शन
| Apr 23, 2025
पहलगाम अटैक के बाद दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर अपना हालचाल दिया था. जिसके बाद से ही लोगों ने शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ को ट्रोल करना शुरू कर दिया था.
दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने फैंस को जानकारी दी थी कि वो जल्द ही अपना कश्मीर का ब्लॉग फैंस के साथ शेयर करने वाले हैं.
ऐसा बोलकर शोएब इब्राहिम ट्रोलर्स के हत्थे चढ़ गए. लोगों ने दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया.
लोग कहने लगे थे कि दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम को हमले में गई लोगों की जान से कोई हमदर्दी नहीं है.
इसी बीच दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने अपनी इस गलती को सुधार लिया है. दीपिका कक्कड़ ने हाल ही में एक इंस्टा स्टोरी शेयर की है.
इस इंस्टा स्टोरी के जरिए दीपिका कक्कड़ ने पहलगाम हमले में शामिल हुए 3 आतंकवादियों की तस्वीर शेयर की है.
इस तस्वीर को शेयर करते हुए दीपिका कक्कड़ ने लिखा, इनकी जल्द से जल्द तलाश करो और फांसी पर लटका दो.
अब जाकर लोगों ने दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम को ट्रोल करना बंद किया है. लोग कह रहे हैं कि सही समय पर दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने अपनी गलती सुधार ली.
