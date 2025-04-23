'फांसी पर लटकाओ...' ट्रोलिंग के बीच दीपिका कक्कड़ ने लिया ये तगड़ा एक्शन

पहलगाम अटैक के बाद दीपिका कक्कड़ के पति शोएब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर अपना हालचाल दिया था. जिसके बाद से ही लोगों ने शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ को ट्रोल करना शुरू कर दिया था. Source: Instagram