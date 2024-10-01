Bigg Boss 18: ठुकराए 65 करोड़ रुपये, इस हसीना ने मारी शो को लात
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2024
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' आने वाले 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
बिग बॉस 18 में नजर आने वाले कंटेस्टेंट के नाम सामने नहीं आए हैं लेकिन जमकर कयासबाजी हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम एक्ट्रेस दिशा वकानी को भी 'बिग बॉस 18' ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दिशा वकानी को मेकर्स ने 65 करोड़ रुपये ऑफर किए लेकिन उन्होंने ना कह दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
बताया जा रहा है कि 'बिग बॉस' के मेकर्स के द्वारा किसी भी सेलिब्रिटी को दिया गया ये सबसे बड़ा ऑफर है.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा वकानी को 'बिग बॉस' का ऑफर पहली बार नहीं दिया गया है. इसके पहले उन्हें कई बार अप्रोच किया जा चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
गौरतलब है कि दिशा वकानी ने साल 2017 में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' छोड़ दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
दिशा वकानी मैटरनिटी लीव पर गई थीं और इसके बाद उन्होंने शो जॉइन नहीं किया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाती हैं ये 8 बैन फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.