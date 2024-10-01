Bigg Boss 18: ठुकराए 65 करोड़ रुपये, इस हसीना ने मारी शो को लात

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 01, 2024

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' आने वाले 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला है.

Source: Bollywoodlife.com

बिग बॉस 18 में नजर आने वाले कंटेस्टेंट के नाम सामने नहीं आए हैं लेकिन जमकर कयासबाजी हो रही है.

Source: Bollywoodlife.com

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम एक्ट्रेस दिशा वकानी को भी 'बिग बॉस 18' ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दिशा वकानी को मेकर्स ने 65 करोड़ रुपये ऑफर किए लेकिन उन्होंने ना कह दिया.

Source: Bollywoodlife.com

बताया जा रहा है कि 'बिग बॉस' के मेकर्स के द्वारा किसी भी सेलिब्रिटी को दिया गया ये सबसे बड़ा ऑफर है.

Source: Bollywoodlife.com

दिशा वकानी को 'बिग बॉस' का ऑफर पहली बार नहीं दिया गया है. इसके पहले उन्हें कई बार अप्रोच किया जा चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

गौरतलब है कि दिशा वकानी ने साल 2017 में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' छोड़ दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

दिशा वकानी मैटरनिटी लीव पर गई थीं और इसके बाद उन्होंने शो जॉइन नहीं किया.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाती हैं ये 8 बैन फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.