कुर्सी से बांधकर इस हसीना को पीटता था हैवान पति, मौत के बाद आज तक नहीं मिला...
Kavita
| Feb 01, 2025
टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर फैंस के बीच अपने चुलबुल अंदाज के लिए जानी जाती थीं.
लेकिन एक्ट्रेस की निजी जिंदगी दुखों से भरी रही, जिसके आगे एक दिन वह जिंदगी की जंग तक हार गईं.
साल 2020 में दिव्या भटनागर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इससे सिर्फ एक साल बहले बॉयफ्रेंड गगन गबरू संग शादी की.
शादी के बाद दिव्या भटनागर की जिंदगी गगन ने बद से बदतर बना दी, जिस वजह से वह एक साल भी जिंदा नहीं रह पाईं.
दिव्या भटनागर के भाई देवाशीष ने बहन की मौत के तीन साल बाद खुलासा किया है कि दिव्या को उसका पति खूब मारता था.
दावा है कि शादी के बाद दिव्या का पति एक्ट्रेस को घर में बंद करके रखता था .
दिव्या के इंस्टा पेज पर कुछ चैट सामने आई हैं, जिसके मुताबिक, गगन दिव्या को बेल्ट से मारता था.
इतना ही नहीं, इस चैट के मुताबिक, गगन ने मारपीट में कई बार दिव्या की उंगलियों की हड्डियां तक तोड़ी हैं.
देवाशीष के मुताबिक, गगन ने एक बार दिव्या को कर्सी पर बांधकर उनके सिर पर बोतल मार दी थी.
बता दें कि दिव्या को आखिरी बार अस्पताल देवोलीना भट्टाचार्जी लेकर गई थीं.
