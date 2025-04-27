'मेरी मेंटल हेल्थ बर्बाद...' जब 'क्राइम पेट्रोल' की वजह से तबाह हुई टीवी की ये हसीना
टीवी की एक हसीना ने दावा किया है कि वो क्राइम पैट्रोल जैसे शो में काम करके पागल होने लग गई थीं. ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि दिव्यांका त्रिपाठी हैं.
भारती सिंह के पॉडकास्ट में दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा, क्राइम पैट्रोल की शूटिंग करने से पहले मैंने ये फैसला किया था कि मैं स्क्रिप्ट पढ़े बिना एंकरिंग नहीं करूंगी.
दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा, मैं रोजाना शूट से पहले बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ा करती थी. कहानी में रोज कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी जिसे देखकर मैं घबरा जाती थी.
दिव्यांका त्रिपाठी ने आगे बताया, एक समय ऐसा भी आया जब मुझे रात में नींद आनी बंद हो गई. मेरे सिर में दर्द रहने लगा.
आगे दिव्यांका त्रिपाठी ने खुलासा किया, मैं सिरदर्द के साथ रोजोना सेट पर जाया करती थी. मेरे हाल देखकर विवेक को भी दिक्कत होने लगी.
दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा, विवेक ने उस समय मुझसे बात की. उन्होंने कहा कि एंकर के तौर पर मुझे स्विच ऑफ ऑन करना सीखना होगा.
आगे दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया, विवेक से बात करने के बाद मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ लेकिन वो समय मेरे लिए बहुत बुरा था.
दिव्यांका त्रिपाठी ने माना, मेरी मेंटल हैल्थ बहुत खराब हो चुकी थी. अपनी जिंदगी के उस समय को मैं की भुला नहीं पाऊंगी.
