तलाक की खबरों के बीच दिव्यांका त्रिपाठी को हुई ये बीमारी, दर्द में दिखीं एक्ट्रेस
Kavita
| Apr 15, 2025
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया इन दिनों अपने तलाक की खबरों की वजह से सुर्खियों में हैं.
दावा है कि दिव्यांका अपने पति विवेक को छोड़ने की प्लानिंग में हैं.
इन खबरों के बीच दिव्यांका से जुड़ी एक और खबर आई है, जो हैरान करने वाली है.
दिव्यांका त्रिपाठी की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है. एक्ट्रेस को तेज बुखार है.
दिव्यांका ने अपनी एक फोटो थर्मा मीटर के साथ शेयर करते हुए बताया कि उन्हें डेंगू हुआ है.
हालांकि, इस खराब हालात में भी वह काम कर रही हैं. दिव्यांका ने फोटो अपने एक इवेंट से शेयर की थी.
इस दौरान एक्ट्रेस को मेकअप और हेयर स्टाइल बनवाते हुए साफ देखा गया.
इस पोस्ट में दिव्यांका त्रिपाठी के चेहरे से पता चल रहा है कि उनकी हालत इस वक्त कितनी खराब है.
वहीं, अब फैंस दिव्यांका के ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. लोग उनके पोस्ट पर भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं.
बता दें कि विवेक दहिया खुलासा कर चुके हैं कि उनका और दिव्यांका का तलाक नहीं हो रहा है.
