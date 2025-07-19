अवॉर्ड शो में दिव्यांका त्रिपाठी का स्टनिंग लुक, दुबई से शेयर की दिलकश फोटोज ने फैंस के उड़ाए होश

इंस्टाग्राम पर दिव्यांका ने अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में उनका एलिगेंट और रॉयल लुक देखने लायक है. Source: Bollywoodlife.com