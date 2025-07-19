अवॉर्ड शो में दिव्यांका त्रिपाठी का स्टनिंग लुक, दुबई से शेयर की दिलकश फोटोज ने फैंस के उड़ाए होश
Masummba Chaurasia
| Jul 18, 2025
दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों दुबई में हुए IIIA अवॉर्ड्स में शिरकत करने पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से सभी का दिल जीत लिया.
इंस्टाग्राम पर दिव्यांका ने अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. इन फोटोज में उनका एलिगेंट और रॉयल लुक देखने लायक है.
ब्लैक बॉडी-हगिंग गाउन में दिव्यांका का यह लुक बेहद क्लासी नजर आ रहा है. कंधों पर लगे फ्लावर स्टाइल फ्रिल्स उनके आउटफिट को और भी खास बना रहे हैं.
दिव्यांका ने अपने इस लुक को मिनिमल मेकअप और टाइट बन के साथ कम्प्लीट किया है. रेड लिपस्टिक उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रही है.
उन्होंने अपने पोस्ट में इस अवॉर्ड शो को 'एक मुलाकात, एक अवॉर्ड शो और एक ग्लैमरस माहौल' कहा, जहां सब कुछ प्यार से भरा था.
फैंस दिव्यांका के इस अंदाज पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों की बौछार हो रही है.
दिव्यांका त्रिपाठी को टीवी इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश और एलीगेंट एक्ट्रेस में गिना जाता है, और उनकी ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं.
वर्क फ्रंट की बात करें, तो दिव्यांका जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट में नजर आने वाली हैं, जिसकी अनाउंसमेंट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
